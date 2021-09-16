Жителю Шахт, который ремонтирует ямы на дорогах за свой счет, пригрозили штрафами
Мэр города Шахты в Ростовской области Андрей Горцевской пригрозил штрафами местному жителю Александру Титову, который на свои деньги ремонтировал дороги
Мэр города Шахты в Ростовской области Андрей Горцевской пригрозил штрафами местному жителю Александру Титову, который на свои деньги ремонтировал дороги.
Мужчина с 2016 года проводит ремонт на дорогах за свой счет. В конце августа текущего года он отправил в городскую администрацию отчет о 30 заделанных им за месяц дорожных ямах, сообщает Baza.
Спустя некоторое время Александр Титов получил ответ от мэра Шахт Андрея Горцевского, который сначала поблагодарил мужчину за проделанную работу на благо общества, но затем предупредил, что его могут и оштрафовать.
Глава города уточнил, что Титова могут привлечь к ответственности за повреждение дорог и создание помех движению. Чиновник рекомендовал активному гражданину в будущем согласовывать свои работы с мэрией.