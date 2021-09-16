16 сентября 2021, 09:59
Российских автомобилистов стали наказывать за шторки на передних стеклах
Раньше гаишники чаще всего ограничивались предупреждениями, а теперь выписывают водителям штрафы в размере 500 рублей и заставляют их демонтировать шторки
Фото: ozon.ru
Сотрудники Госавтоинспекции стали активно наказывать водителей за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобиля.
Раньше гаишники чаще всего ограничивались предупреждениями, а теперь выписывают водителям штрафы в размере 500 рублей и заставляют их демонтировать шторки. Инспекторы аргументируют свое требование тем, что наличие шторок и сеток ограничивает обзорность, сообщает Autonews.
При повторном выявлении нарушений автомобилистам грозят штрафами в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на три месяца.
Фактически Госавтоинспекция приравняла автомобильные шторки и каркасные сетки к тонировке. Когда автомобиль стоит на месте, пользоваться шторками закон не запрещает, однако при движении они не должны быть задернуты.