16 сентября 2021, 09:42
В городе Лиски Воронежской области неизвестный напал на отделение полиции
К зданию ОМВД подъехал неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием. Сначала злоумышленник открыл огонь с улицы, затем проник в здание и взорвал бомбу
Фото: mz.zonaprava.com
В городе Лиски Воронежской области произошел взрыв в полицейском участке.
Telegram-канал Baza сообщает, что к зданию ОМВД подъехал неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием. Сначала злоумышленник открыл огонь с улицы, затем проник в здание и взорвал бомбу.
В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что злоумышленник проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника, а затем скрылся на автомобиле.
Baza сообщает, что напавший на отдел полиции мужчина может быть причастен к убийству женщины с двумя детьми в селе Каменка.
В связи с происшествием в Лисках все отделы и посты полиции в Воронежской области приведены в состояние повышенной боевой готовности.