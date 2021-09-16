Facebook заподозрили в сокрытии результатов исследования о негативном влиянии Instagram на подростков
Facebook проводила внутреннее исследование, показавшее, что Instagram вредит психическому здоровью подростков, но публично компания отказалась обнародовать результаты этого исследования
Компанию Facebook заподозрили в сокрытии данных о негативном влиянии соцсети Instagram на психическое здоровье подростков.
Как пишет The Wall Street Journal, Facebook проводила внутреннее исследование, показавшее, что Instagram вредит психическому здоровью подростков, но публично компания отказалась обнародовать результаты этого исследования.
Исследование, которое проводилось среди подростков из США и Великобритании, показало, что 32% девочек, которые комплексовали из-за своего тела, стали воспринимать его еще хуже из-за Instagram. Более 40% пользователей соцсети заявили, что чувствуют себя «непривлекательными» по сравнению с популярными блогерами. Подростки также сообщили, что инстаграм вызывает у них тревогу и депрессию.
Еще одна проблема - это «лайки» и «охваты». Подростки признались, что подсчет «лайков» под постами вызывает у них беспокойство.
Кроме того, стремление пользователей Instagram делиться только счастливыми моментами своей жизни и выглядеть безупречно на фото и видео могут спровоцировать у подростков расстройство пищевого поведения, комплексы и депрессию.