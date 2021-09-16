16 сентября 2021, 03:23
В WADA не исключили снятия запрета на употребление спортсменами марихуаны
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос об исключении марихуаны из списка веществ, запрещенных к употреблению спортсменами
Фото: m.fotostrana.ru
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос об исключении марихуаны из списка веществ, запрещенных к употреблению спортсменами.
По данным Reuters, исследование влияния каннабиса на спортивные достижения атлетов начнется в 2022 году.
С предложением отменить запрет на употребление марихуаны выступило Американское антидопинговое агентство (USADA) после того, как легкоатлетку Ша'Кэрри Ричардсон из США отстранили от участия в летних Олимпийских играх в Токио.
Ричардсон показала лучший результат в беге на 100 метров в отборочных соревнованиях, но в Токио она поехать не смогла из-за того, что в ее допинг-пробе нашли следы марихуаны. Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на месяц, сообщает РБК.