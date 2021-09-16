Сотрудники Wildberries пожаловались на сокращение зарплаты из-за новых KPI
Сотрудники крупнейшего в России онлайн-ретейлера Wildberries подготовили петицию с требованием к руководству пересмотреть условия оплаты труда
Сотрудники крупнейшего в России онлайн-ретейлера Wildberries подготовили петицию с требованием к руководству пересмотреть условия оплаты труда. Работники пожаловались, что в последнее время в компании сложилась нездоровая атмосфера, а их зарплата значительно сократилась.
Авторы петиции заявили, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач. После введения новой системы оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза, в которой предусмотрены нормативы по обработке поступившего товара, их зарплата снизилась. При этом загруженность точек выдачи товаров Wildberries сильно выросла, а менеджерам приходится выполнять еще и функции кассира, сообщает «Лента.ру».
Руководство Wildberries пояснило, что ранее в компании были введены новые KPI, которые учитывают в том числе количество обработанных персоналом пунктов выдачи заказов. В компании утверждают, что после этого доход работников пунктов выдачи товаров увеличился на 5-10%, а по сравнению с показателями 2020 года - на все 30%.
В Wildberries заявили, что с сокращением дохода столкнулись только 10% работников, скорость работы которых оказалась ниже чем у коллег.