Минцифры Коми потребовало 100%-й явки сотрудников подведомственных организаций на выборы
Юрист и член избиркома республики Коми обратился в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении местных чиновников, которые потребовали обеспечить 100%-ю явку сотрудников
Юрист и член избиркома республики Коми Виктор Воробьев обратился в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении местных чиновников, которые потребовали обеспечить 100%-ю явку сотрудников регионального Министерства цифрового развития на выборы в Госдуму РФ.
Виктор Воробьев рассказал, что получил от сотрудника одной из подведомственных Минцифры организаций письмо, в котором говорилось о полной мобилизации работников на голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Письмо было подготовлено по поручению замглавы Минцифры Коми Олега Белых.
В авторах письма указана ведущий специалист отдела организации работы по СМИ и издательской деятельности Минцифры Коми Мария Горбаченко. Чиновница попросила руководителей подведомственных организаций, в том числе СМИ, организовать голосование 100% сотрудников на выборах. Горбаченко также потребовала сообщать имена проголосовавших и места их работы. При этом сама чиновница сослалась на соответствующее поручение Олега Белых.
Виктор Воробьев считает, что действия Олега Белых квалифицируются как воспрепятствование избирательных прав или работе избирательных комиссий и превышение должностных полномочий, сообщает издание «7х7».
Юрист напомнил, что участие в выборах является делом добровольным, а работодатели не имеют право принуждать своих работников к голосованию.