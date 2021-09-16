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16 сентября 2021, 01:39

Главу МИД Великобритании отправили в отставку. Он провалил эвакуацию британских союзников из Афганистана

Министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба отправили в отставку из-за того, что он проводил отпуск на Крите в то время, когда движение «Талибан» захватило власть в Афганистане

Главу МИД Великобритании отправили в отставку. Он провалил эвакуацию британских союзников из Афганистана
Фото: АР

Министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба отправили в отставку из-за того, что он проводил отпуск на Крите в то время, когда движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватило власть в Афганистане.

По решению премьер-министра Бориса Джонсона, новым главой МИД Великобритании вместо Доминика Рааба стала Элизабет Трасс. Ранее она возглавляла Министерство внешней торговли.

По данным ВВС, Доминик Рааб не покинет правительство после ухода с поста главы МИДа. Борис Джонсон назначил его главой Министерства юстиции в статусе вице-премьера.

Отметим, что ранее Доминика Рааба часто критиковали за бездействие во время наступления талибов в Афганистане. Когда «Талибан» захватил власть в стране, министр отдыхал в Греции и не стал звонить главе МИД Афганистана по вопросу организации эвакуации афганских переводчиков, помогавших британским силам. 

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