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16 сентября 2021, 01:04

Минюст попросили внести «Единую Россию» в реестр инагентов. У партии нашли заграничных спонсоров

Депутат Госдумы направил в Центризбирком и Минюст требование признать партию «Единая Россия» иностранным агентом поскольку, что в 2020 году она получила от ООО «Сплат Глобал» 6 млн рублей, а один из собственников этой фирмы зарегистрирован в Великобритании

Минюст попросили внести «Единую Россию» в реестр инагентов. У партии нашли заграничных спонсоров
Фото: ТАСС

Депутат Госдумы Денис Парфенов направил в Центризбирком и Минюст требование признать партию «Единая Россия» иностранным агентом. Парламентарий предоставил в оба ведомства данные о том, что партия власти финансируется из иностранных источников.

Денис Парфенов сообщил, что в 2020 году «Единая Россия» получила от ООО «Сплат Глобал» 6 млн рублей (3 млн рублей из них были возвращены), а один из собственников этой фирмы — Европейский банк реконструкции и развития — зарегистрирован в Великобритании.

Еще 500 тысяч рублей партия власти получила от ПАО «Ярославский радиозавод», акционерами которого являются The Prosperity Quest Fund (место регистрации Каймановы острова), граждане Латвии и Белоруссии, Украины, Киргизии и Казахстана, а также АО «РТИ», акционером которого, в частности, является ПАО АФК «Система» (непосредственно и через ПАО «МТС-банк»). Акционерами ПАО АФК «Система» являются фирмы из США, Исландии, Германии, Нидерландов, Италии и Великобритании.

В связи с тем, что «Единая Россия» занимается политической деятельностью и одновременно с этим финансируется из заграничных источников, партия по закону должна быть включена в реестр иностранных агентов.

В Минюсте на запрос депутата Госдумы пока не ответили.

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