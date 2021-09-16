Судмедэксперты обнаружили в крови умерших после употребления арбуза москвичек два вида яда
Судмедэксперты обнаружили в организмах москвичек, которые скончались после употребления в пишу арбуза, следы двух ядовитых веществ. Это этиленгликоль и цигатрин
Судмедэксперты обнаружили в организмах москвичек, которые скончались после употребления в пишу арбуза, следы двух ядовитых веществ. Это этиленгликоль и цигатрин.
Телеканал РЕН-ТВ сообщает, что окончательные результаты посмертной экспертизы еще не готовы, однако специалисты уже выявили наличие двух ядов в организмах погибших. При этом эксперты отмечают, что для наступления смерти в организм человека должна попасть большая доза токсичных веществ.
Попадание яда в организм вызвало полиорганную недостаточность. У бабушки и внучки по очереди отказали внутренние органы - почки, печень и сердце.
Согласно материала следствия, 9 сентября из дома на Совхозной улице в больницу после употребления арбуза были доставлены девочка-подросток и две женщины (мать и бабушка ребенка). Все трое находились в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать мать, а вот бабушка и внучка скончались.
Следствие установило, что погибшие купили арбуз в магазине сети «Магнит» на Совхозной. Позже был задержан сотрудник частной компании, которая занимается обработкой торгового зала от насекомых. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Он находится под арестом.