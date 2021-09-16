Дмитрий Медведев пытался «выбить» для себя пост спикера Госдумы, но в Кремле были против
Бывший премьер-министр России, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности, пытался вернуть себе статус влиятельной политической фигуры и более публичную должность
Бывший премьер-министр России, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пытался вернуть себе статус влиятельной политической фигуры и более публичную должность.
По данным источников «Русской службы Би-би-си», Дмитрий Медведев намеревался стать спикером Госдумы вместо Вячеслава Володина, однако замглавы администрации президента Сергей Кириенко выступил против.
Источники издания сообщают, что в этот раз согласование лидеров федерального списка «Единой России» в Кремле проходило в режиме спецоперации и без участия руководителей партии.
Перед итоговым предвыборным съездом «Единой России» Дмитрий Медведев пытался нарастить свою публичную активность. За две-три недели до съезда бывший премьер постоянно комментировал текущие события, а СМИ стали чаще его упоминать.
Усилия Дмитрия Медведева были направлены на то, чтобы «выбить» для себя должность спикера Госдумы. Однако Сергей Кириенко выступил против, так как бывший премьер со своим антирейтингом мог еще больше усугубить положение «Единой России». В итоге список партии власти на выборах в Госдуму возглавили не обремененные негативом Сергей Лавров, Сергей Шойгу и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, который на фоне пандемии коронавируса стал узнаваемой фигурой.