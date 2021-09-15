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Политика
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15 сентября 2021, 17:53

Алексей Навальный попал в список 100 самых влиятельных людей по версии Time

Российский оппозиционный политик фигурирует в категории «Кумиры» (Icons). Компанию ему составляют принц Гарри, его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и другие

Алексей Навальный попал в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
Фото: AFP

Авторитетный журнал Time включил оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюрьме, в список 100 самых влиятельных людей 2021 года.

Российский оппозиционный политик фигурирует в категории «Кумиры» (Icons). Компанию ему составляют  принц Гарри, его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и другие.

Сопроводительный текст об Алексее Навальном написал глава Совета «Фонда защиты прав человека» Гарри Каспаров. Он написал, что оппозиционер в текущем году «сделал невообразимое: проявил самоотверженность и храбрость, вернувшись после отравления в Россию». 

Гарри Каспаров также напомнил, что протестные акции в поддержку Алексея Навального были жестко разогнаны властями, его проекты признаны экстремистскими, а многие соратники политика из-за уголовного преследования были вынуждены уехать из России.

«Сейчас Навальный сидит в одной из худших тюрем России, его жизнь находится в руках диктатора, который, судя по всему, уже пытался убить его однажды <...> Даже всемогущий Владимир Путин признает силу одного бесстрашного человека», ― пишет Гарри Каспаров.

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