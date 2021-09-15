Алексей Навальный попал в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
Российский оппозиционный политик фигурирует в категории «Кумиры» (Icons). Компанию ему составляют принц Гарри, его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и другие
Авторитетный журнал Time включил оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюрьме, в список 100 самых влиятельных людей 2021 года.
Российский оппозиционный политик фигурирует в категории «Кумиры» (Icons). Компанию ему составляют принц Гарри, его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и другие.
Сопроводительный текст об Алексее Навальном написал глава Совета «Фонда защиты прав человека» Гарри Каспаров. Он написал, что оппозиционер в текущем году «сделал невообразимое: проявил самоотверженность и храбрость, вернувшись после отравления в Россию».
Гарри Каспаров также напомнил, что протестные акции в поддержку Алексея Навального были жестко разогнаны властями, его проекты признаны экстремистскими, а многие соратники политика из-за уголовного преследования были вынуждены уехать из России.
«Сейчас Навальный сидит в одной из худших тюрем России, его жизнь находится в руках диктатора, который, судя по всему, уже пытался убить его однажды <...> Даже всемогущий Владимир Путин признает силу одного бесстрашного человека», ― пишет Гарри Каспаров.