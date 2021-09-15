Представителей Apple и Google пригласили в сенат на беседу о вмешательстве в выборы в Госдуму
Представителей американских компаний Apple и Google в России пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы в Госдуму
Представителей американских компаний Apple и Google в России пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы в Госдуму.
Руководитель этой комиссии Андрей Климов сообщил в беседе с РИА Новости, что на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ. Сенатор также отметил, что к Apple и Google у российских властей «накопилось очень много вопросов».
Совет Федерации направил в российские представительства американских компаний официальные письма. Что ответили в Apple и Google на приглашение в сенат, пока не сообщается.
Напомним, что ранее Роскомнадзор обвинил Аpple и Google во вмешательстве в ход российских выборов из-за отказа удалить мобильное приложение «Навальный».