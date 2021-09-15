В Сочи турист сорвался со скалы во время экскурсии по Агурскому ущелью
В Сочи во время экскурсии по Агурскому ущелью турист сорвался со скального выступа. Несчастный случай произошел еще 14 сентября, но известно о нем стало только спустя сутки
В Сочи во время экскурсии по Агурскому ущелью турист сорвался со скального выступа. Несчастный случай произошел еще 14 сентября, но известно о нем стало только спустя сутки.
В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили, что 35-летний житель Чебоксар вместе с супругой отправились на экскурсию по Агурскому ущелью. Во время прогулки мужчина оступился на тропе и скатился со склона на 15 метров, после чего упал с пятиметрового скалистого выступа. В результате падения турист получил множественные травмы и не смог самостоятельно подняться.
Сотрудники МЧС добрались до пострадавшего с помощью альпийского снаряжения. Сейчас турист находится в больнице.
Напомним, что 14 сентября в ущелье Алибек в Карачаево-Черкесии в результате схода ледника погибли две туристки.