В Москве спортивные школы стали отказывать в зачислении детей без согласия на обработку персональных данных
В департаменте спорта Москвы возмущенным родителям ответили, что согласие на обработку персональных данных детей является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по спортивной подготовке
В Москве в спортивные школы перестали зачислять детей, чьи родители не дали согласие на сбор их биометрических данных.
Сотрудники организации «Родители Москвы» предоставили «Коммерсанту» свою переписку с чиновниками из городского департамента спорта, депутатами Мосгордумы и прокуратурой. Родители сообщили властям, что при зачислении детей в спортшколы их обязывают подписать согласие на сбор и обработку персональных данных, а также на фото- и видеосъемку учащихся. Без такого согласия детей в школы не принимают.
В департаменте спорта Москвы возмущенным родителям ответили, что согласие на обработку персональных данных детей является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по спортивной подготовке.
Между тем, координатор юридической службы «Родителей Москвы» Вера Трошина сообщила, что согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних теперь требуют и при приеме в детские сады и школы. Правда пока информации об отказах в зачислении детей без согласия на обработку данных нет.