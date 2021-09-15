В Подмосковье суд взыскал с больницы 50 тысяч рублей за смерть пациентки с COVID-19
Шатурский горсуд Московской области взыскал с местной больницы 50 тысяч рублей в качестве компенсации за «ненадлежащее оказание медицинской помощи», в результате чего пациентка с коронавирусом скончалась
Шатурский горсуд Московской области взыскал с местной больницы 50 тысяч рублей в качестве компенсации за «ненадлежащее оказание медицинской помощи», в результате чего пациентка с коронавирусом скончалась.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что суд рассматривал дело о смерти жительницы Шатуры Анны Самохваловой. В начале мая 2020 года у нее возникли проблемы с дыханием, а температура тера поднялась до 40 градусов. Врач скорой помощи поставил ей диагноз ОРВИ и выписал противовирусные препараты «Арбидол» и «Ибуклин».
Через несколько дней состояние Самохваловой ухудшилось, после чего «скорая» увезла ее в Шатурскую центральную районную больницу. Врачи ЦРБ отказались госпитализировать больную сославшись на отсутствие свободного аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких).
Позже в приемной больницы Анне Самохваловой сделали рентген, который показал полное поражение легких. Пациентка скончалась прямо в приемном отделении ЦРБ, не получив никакой медицинской помощи.
Прокурорская проверка показала, что врачи Шатурской ЦРБ нарушили приказ Минздрава, в котором говорится о срочной госпитализации пациентов из группы риска (лица старше 65 лет) и с признаками ОРВИ.
Сын покойной обратился в суд с требованием взыскать с больницы 2 млн рублей компенсации морального вреда, однако суд взыскал с медучреждения лишь 50 тысяч рублей.