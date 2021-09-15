Центр исследования коррупции OCCRP объявил о прекращении работы в России из-за давления властей
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил о прекращении своей работы в России из-за проведения властями страны кампании против независимой журналистики
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил о прекращении своей работы в России из-за проведения властями страны кампании против независимой журналистики.
В заявлении OCCRP говорится, что работа центра в России в нынешних условиях приносит журналистам больше вреда, чем пользы. Одновременно с этим в центре заявили, что не собираются прекращать писать о масштабной коррупции в России.
«Но мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами», - заявил сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.
Российским сотрудникам руководство OCCRP предложило переехать в другие страны, где он будут защищены от преследований.
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объединяет более 50 независимых СМИ из разных стран. Организация известна громкими антикоррупционными расследованиями.