Спецслужбы США получили данные о коронавирусе за месяц до вспышки в Ухани
За месяц до вспышки COVID-19 в Китае местный диссидент и правозащитник Вэй Цзиншэн, проживающий в США, доложил американским спецслужбам о распространении COVID-19
Спецслужбы США еще в ноябре 2019 года получили сведения о распространении новой коронавирусной инфекции.
За месяц до вспышки COVID-19 в Китае местный диссидент и правозащитник Вэй Цзиншэн, проживающий в США, доложил американским спецслужбам о распространении COVID-19, сообщает издание New York Post.
Вэй Цзиншэн сообщил, что впервые услышал о загадочном новом вирусе от высокопоставленных чиновников в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в 2019 году. Правозащитник сообщил об этом американского политика, связанного с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, и китайскую правозащитницу Димон Лю, муж которой работает в ЦРУ.
Димон Лю в свою очередь рассказала, что планировала составить записку по поводу новой инфекции и передать ее заместителю советника Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру. Однако правозащитница этого не сделала, так как посчитала, что коронавирус, о котором шла речь, «не опаснее атипичной пневмонии».
Бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который курировал расследование причин распространения COVID-19, отметил, что тогда американские чиновники не смогли сопоставить все известные на тот момент факты о новой болезни.
Напомним, что американские власти по-прежнему придерживаются версии, согласно которой вспышка COVID-19 началась в результате утечки вируса из лаборатории в Ухани.