Команда Навального опубликовала список кандидатов в депутаты от «Умного голосования»
Команда Алексея Навального опубликовала список кандидатов в депутаты, за которых избирателям рекомендуется голосовать в рамках проекта «Умное голосование»
Команда Алексея Навального опубликовала список кандидатов в депутаты, за которых избирателям рекомендуется голосовать в рамках проекта «Умное голосование». Напомним, что целью этого проекта является поражение «Единой России» на выборах.
Так, московским избирателям оппозиционеры предлагают поддержать Валерия Рашкина (КПРФ, округ №196), Михаила Лобанова (КПРФ, округ №197), самовыдвиженца Анастасию Брюханову (округ №198), Даниила Махницкого («Новые люди», округ №202), Сергея Обухова (КПРФ, округ №205) и Сергея Митрохина («Яблоко», округ №208).
В Санкт-Петербурге в список кандидатов «Умного голосования» вошли Борис Лазаревич Вишневский («Яблоко», округ №216) и Оксана Дмитриева (Партия Роста, округ №217). При этом в округе Бориса Вишневского вместе с ним в депутаты выдвигаются два его «двойника» - кандидаты с таким же именем и фамилией.
В Подмосковье рекомендуется поддержать Дмитрия Кононенко (КПРФ, округ №119) и телеведущего Глеба Пьяных («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», округ №120).
В Саратовской области - это Николай Бондаренко (КПРФ, округ №165), а в Свердловской области — Владислав Постников («Яблоко», округ №168).
Что касается голосования по партийным спискам на выборах в Госдуму, то команда Навального рекомендует поддержать любую партию, кроме «Единой России».