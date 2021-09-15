СКР проводит проверку по факту инцидента с гробом возле администрации Балашихи
Следственный комитет начал проверку в рамках статьи «Вымогательство» в связи с инцидентом в подмосковной Балашихе, где местная жительница привезла гроб с телом своей сестры к администрации города
Следственный комитет начал проверку в рамках статьи «Вымогательство» в связи с инцидентом в подмосковной Балашихе, где местная жительница привезла гроб с телом своей сестры к администрации города. Женщина пожаловалась на смотрителя кладбища, который требовал от нее за похороны 120 тысяч рублей.
Напомним, что Наталья Чуканова планировала похоронить свою сестру на Фенинском кладбище рядом с отцом, однако смотритель кладбища выставил ей цену в 120 тысяч рублей за услуги агентства своих знакомых. Женщина обратилась в другое ритуальное бюро, которое предложило за свои услуги 20 тысяч рублей, однако смотритель кладбища отказал в выдаче разрешения на захоронение.
Тогда Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к зданию мэрии Балашихи, чтобы обратить внимание властей на ситуацию, сложившуюся на рынке ритуальных услуг. Чиновники помогли женщине провести похороны по адекватной цене.
Телеграм-канал Baza сообщает, что сейчас сотрудники Следственного комитета проводят проверку в отношении смотрителя кладбища. Сам он обвинения в свой адрес отвергает и обвиняет Наталью Чуканову в клевете.