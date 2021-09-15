По делу о взрыве в Ногинске задержали гендиректора фирмы по обслуживанию газового оборудования
В Московской области по делу о взрыве газа в жилом доме в Ногинске задержали гендиректора компании, которая занимается обслуживанием внутриквартирного газового оборудования
В Московской области по делу о взрыве газа в жилом доме в Ногинске задержали гендиректора компании, которая занимается обслуживанием внутриквартирного газового оборудования.
Следственный комитет по Подмосковью намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Согласно версии следствия, гендиректор фирмы не организовал необходимое техническое обслуживание газового оборудования и не выявил его неисправность, что привело к взрыву газа в одной из квартир.
В ходе расследования было установлено, что между газовой трубой и перекрытием квартир отсутствовала набивка. Кроме того, система вентиляции неправильно функционировала из-за чего бытовой газ сконцентрировался в другой квартире.
Напомним, что в результате взрыва в жилом доме погибли 8 человек и еще 20 пострадали.