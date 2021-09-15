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Общество
Россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19
15 сентября 2021, 12:42

В России у 95% заразившихся коронавирусом выявлен «дельта»-штамм

Считается, что индийский штамм COVID-19 более агрессивный и заразный, поэтому даже при снижении заболеваемости число госпитализаций и смертей остается высоким

В России у 95% заразившихся коронавирусом выявлен «дельта»-штамм
Фото: Комсомольская правда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 95% больных коронавирусом выявлен «дельта»-штамм (или индийский штамм).

Индийский штамм COVID-19 считается более агрессивным и заразным, поэтому даже при снижении заболеваемости число госпитализаций и смертей остается высоким.

По данным на 15 сентября, в России за сутки было выявлено 18 841 новый случай заражения коронавирусом. В результате осложнений скончались 792 человека.

В свою очередь Анна Попова предупредила россиян о высоком риске заразиться одновременно коронавирусом и гриппом и в очередно раз призвала граждан делать прививки.

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