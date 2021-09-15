Персональные данные 2 млн пользователей домашнего интернета «Билайн» оказались в открытом доступе
Персональные данные почти 2 миллионов из 2,86 миллионов пользователей домашнего интернета «Вымпелкома» («Билайн») попали в открытый доступ и находились там около двух недель
Персональные данные почти 2 миллионов из 2,86 миллионов пользователей домашнего интернета «Вымпелкома» («Билайн») попали в открытый доступ и находились там около двух недель.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на данные поисковой системы Shodan сообщает, что в открытом доступе оказались паспортные данные, телефонные номера и адреса электронной почты абонентов. Персональные данные утекли через открытый сервер.
При этом в «Вымпелкоме» заявили, что в базе могут находиться данные лишь «небольшой части» абонентов. Компания провела внутреннее расследование, а в настоящее время персональные данные клиентов надежно защищены.
Эксперты по кибербезопасности считают, что базу данных за две недели могли скачать много раз, поэтому абоненты «Вымпелкома» могут стать жертвами мошенников.