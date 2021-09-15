В Бурятии сотрудники энергетической компании «ТГК-14» объявили голодовку
Энергетики записали видеообращение, стоя спиной к камере, так как «опасаются репрессий» со стороны руководства компании. Ролик размещен на Youtube-канале «Республика Бурятия»
В Бурятии сотрудники энергетической компании «ТГК-14» объявили голодовку с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда.
Энергетики записали видеообращение, стоя спиной к камере, так как «опасаются репрессий» со стороны руководства компании. Ролик размещен на Youtube-канале «Республика Бурятия».
«Стоим спиной, потому что боимся. Нашего лидера Красикова уже изолировали, полиция его прессует», — рассказали сотрудники.
При этом руководство «ТГК-14» обвинило протестующих работников в том, что они «поддались на провокации перед выборами», и пригрозило им отстранением от работы.
«Тайга. Инфо» сообщает, что работники «ТГК-14» в декабре 2020 года уже проводили акцию протеста из-за низких зарплат. Тогда при участии правительства Бурятии было принято решение о «разработке и заключении отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Республики Бурятии до 1 февраля 2021 года». Однако «ТГК-14» так и не присоединилась ни к региональному, ни к федеральному отраслевому тарифному соглашению.
По словам сотрудников, с 2018 года «ТГК-14» уменьшила либо просто отменила дополнительные выплаты за вредные или опасные условия труда. Также не выплачивается 50%-я льгота за электрическую и тепловую энергию за 2020 год.