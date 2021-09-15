Общественные организации призвали гигантов бигтеха выступить против блокировки интернета в России
Более 20 организаций по защите прав интернет-пользователей из Франции, США, России, Азербайджана и других стран призвали гигантов бигтеха выступить против блокировок интернета в России
Более 20 организаций по защите прав интернет-пользователей из Франции, США, России, Азербайджана и других стран призвали гигантов бигтеха выступить против блокировок интернета в России.
В своем открытом письме, которое опубликовано на cайте организации Acсess Now, общественные организации попросили руководителей компаний Apple, Google, Yandex, Facebook, Twitter, Cloudflare и российские провайдеры «заступиться за права человека».
Главный юрисконсульт Access Now Питер Мисек призвал гигантов бигтеха выразить протест попыткам авторитарного режима Владимира Путина «заглушить миллионы голосов на этих выборах».
Кроме того, общественники просят крупные компании выступить против цензуры в интернете, блокировок сервисов и сайтов, а также информировать пользователей о попытках власти начать с ними сотрудничать, сообщает «Новая газета».