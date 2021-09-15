ПФР разъяснил гражданам требования к получению пенсии своих умерших супругов
Пенсионный фонд России сообщил гражданам, что они могут претендовать на пенсию своих умерших супругов, если ее размер был выше собственной
Пенсионный фонд России сообщил гражданам, что они могут претендовать на пенсию своих умерших супругов, если ее размер был выше собственной.
В разъяснении ПФР говорится, что право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг пенсионного возраста или имеющий инвалидность.
В фонде также сообщили, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа или жены, сообщает ТАСС.
Для получения пенсии по случаю потери кормильца гражданам необходимо доказать факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или факт утраты источника средств к существованию.
При этом работающие овдовевшие пенсионеры не смогут претендовать на пенсию умершего супруга, отметили в ПФР.