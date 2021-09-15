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15 сентября 2021, 10:05

ПФР разъяснил гражданам требования к получению пенсии своих умерших супругов

Пенсионный фонд России сообщил гражданам, что они могут претендовать на пенсию своих умерших супругов, если ее размер был выше собственной

ПФР разъяснил гражданам требования к получению пенсии своих умерших супругов
Фото: mixmebelural.ru

Пенсионный фонд России сообщил гражданам, что они могут претендовать на пенсию своих умерших супругов, если ее размер был выше собственной.

В разъяснении ПФР говорится, что право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг пенсионного возраста или имеющий инвалидность.

В фонде также сообщили, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа или жены, сообщает ТАСС.

Для получения пенсии по случаю потери кормильца гражданам необходимо доказать факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или факт утраты источника средств к существованию.

При этом работающие овдовевшие пенсионеры не смогут претендовать на пенсию умершего супруга, отметили в ПФР.

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