Суд взыскал с Natura Siberica 2,9 млрд рублей по делу о пожаре на заводе
Арбитражный суд Московский области взыскал почти 2,9 млрд рублей с компании «Первое решение», которая является основным юридическим лицом производителя косметики Natura Siberica
Арбитражный суд Московский области взыскал почти 2,9 млрд рублей с компании «Первое решение», которая является основным юридическим лицом производителя косметики Natura Siberica.
По данным Forbes, арбитраж частично удовлетворил иск Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и страховой компании «Ингосстрах» к производителю косметики.
Поводом для судебного разбирательства стал пожар на ДОЗАКЛ, где Natura Siberica арендовала помещения, в марте 2020 года. Истцы считают, что пожар произошел по вине «Первого решения».
По итогам разбирательства суд взыскал с «Первого решения» 1,4 млрд рублей в пользу ДОЗАКЛ и еще 1,5 млрд рублей в пользу «Ингосстраха».
В Natura Siberica сообщили, что намерены обжаловать решение арбитражного суда. Ранее в компании также заявляли, что в случае поражения в суде по делу о пожаре выпуск продукции и работа розничных магазинов могут быть полностью остановлены.