15 сентября 2021, 09:50
Экс-главу «Гражданских самолетов Сухого» объявили в международный розыск
Правоохранительные органы объявили в международный розыск бывшего президента АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которое является разработчиком пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100
Фото: aex.ru
Правоохранительные органы объявили в международный розыск бывшего президента АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которое является разработчиком пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Российские следователи планируют подключить к розыску Александра Рубцова Интерпол. Предположительно обвиняемый находится в Латвии, сообщает «КоммерсантЪ».
Экс-глава ГСС был заочно арестован российским судом два месяца назад. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, Александр Рубцов, являясь главой АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), почти 7,5 лет «сдавал» ей в аренду 14 автомобилей премиум-класса, которые принадлежали ему самому, а также его родственникам.
«Ильюшин Финанс Ко» потратил на аренду транспортных средств 18 млн рублей.