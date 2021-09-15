Верховный суд РФ отказался считать преступлением причинение тяжкого вреда при самообороне
Верховный суд России оправдал жительницу Волгоградской области Татьяну Воробьеву, которая нанесла ножевое ранение напавшему на нее сожителю
Верховный суд России оправдал жительницу Волгоградской области Татьяну Воробьеву, которая нанесла ножевое ранение напавшему на нее сожителю. Судьи вынесли решение, согласно которому причинение вреда с целью самообороны не является преступлением.
Согласно материалам дела, когда женщина резала хлеб ножом, сожитель подошел к ней сзади, развернул ее к себе, одной рукой начал душить, а другой - дважды ударил в область плеч. Нападение происходило на глазах малолетнего ребенка потерпевшей, поэтому она нанесла своему обидчику удар кухонным ножом.
Воробьеву осудили за причинение тяжкого вреда здоровью и приговорили к двум годам колонии, хотя ее сожитель заявил, что не имеет к ней претензий. Апелляционный суд оставил приговор в силе, поэтому женщина решила обратиться в Верховный суд РФ.
В решении ВС РФ говорится, что причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, не является преступлением. Что касается дела Татьяны Воробьевой, то она нанесла удар ножом своему сожителю в момент опасности для ее жизни.
Верховный суд отменил приговор первой инстанции и апелляционной инстанции.