15 сентября 2021, 08:59
В Хабаровске студент университета путей сообщения пригрозил взорвать здание вуза
Сотрудники МЧС и МВД обыскали студента, но никаких подозрительных предметов при нем не нашли. Взрывных устройств в здании вуза также обнаружено не было
Фото: habarovsk.bezformata.com
В Хабаровске студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения угрожал взорвать здание во время лекции.
Телеграм-канал Amur Mash сообщает, что после угрозы взрыва другие студенты в панике бросились к выходу и вызвали оперативные службы. Сотрудники МЧС и МВД обыскали студента, но никаких подозрительных предметов при нем не нашли. Взрывных устройств в здании вуза также обнаружено не было.
Руководство университета в свою очередь сообщило о том, что этот студент страдает психическими расстройствами.