В Рыбинске чиновники из мэрии устроили скандал в баре из-за музыки
В Рыбинске Ярославской области чиновники из мэрии устроили скандал в баре. Сотрудники горадминистрации угрожали «закрыть заведение» из-за того, что им не понравилось обслуживание
В Рыбинске Ярославской области чиновники из мэрии устроили скандал в баре. Сотрудники горадминистрации угрожали «закрыть заведение» из-за того, что им не понравилось обслуживание.
Издание 76.ru со ссылкой на директора рыбинского бара Анну Рыжову сообщает, что чиновникам не понравилась музыка, а руководитель аппарата мэрии Роман Кагнер, начальник отдела госзакупок Елена Виноградова и другие сотрудники попросили поставить «из любимую песню». Бармен отказался выполнять «заказ», что и послужило поводом для конфликта.
Анна Рыжова пояснила, что бар использует специальное приложение, чтобы лицензионно слушать музыку. Посетители могут самостоятельно выбрать трек, но для этого необходимо установить приложение.
Чиновнице Елене Виноградовой такая схема показалась слишком сложной, поэтому она предложила бармену «поработать у нее личным диджеем». На отказ бармена сотрудница мэрии заявила, что тогда бар закроют.
В конфликт вмешалась Анна Рыжова, которая заявила чиновникам, что им стоило бы вести себя поскромнее и «не козырять своим служебным положением».
На это Виноградова заявила директору бара: «Вы не знаете, чей этот город, и с кем вы связываетесь». После этого чиновница вцепилась Рыжовой в горло ногтями.
Мэр Рыбинска Денис Добряков поручил провести служебную проверку по факту инцидента в баре. Глава города также отметил, что чиновники даже в свободное от работы время должны вести себя прилично и соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах.