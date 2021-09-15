15 сентября 2021, 03:13
В Красноярске «8 телеканал» лишили лицензии после сюжета об имуществе главы местного Роскомнадзора
Арбитражный суд Красноярского края аннулировал лицензию на вещание местного «8 телеканала» по требованию регионального управления Роскомнадзора
Фото: twitter.com/d_steshin
Арбитражный суд Красноярского края аннулировал лицензию на вещание местного «8 телеканала» по требованию регионального управления Роскомнадзора. Жалоба на телеканал поступила после выхода сюжета о незадекларированном доме главы ведомства.
Официально «8 телеканал» лишили лицензии на вещание за нарушение «программной направленности».
Telegram-канал «Можем объяснить» связывает лишение «8 канала» лицензии с сюжетами о главе красноярского управления Роскомнадзора Наталье Бурдюковой. Ранее телеканал сообщил о незадеклированном доме на участке чиновницы.
Редакция «8 канала» назвала решение арбитражного суда политически мотивированным.