Минцифры предложило отключать обычных абонентов от сети по время ЧС
Министерство цифрового развития России предложило отключать от сети обычных абонентов во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) «природного или техногенного характера»
Министерство цифрового развития России предложило отключать от сети обычных абонентов во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) «природного или техногенного характера». Приоритет в пользовании связью сотовые операторы должны предоставлять силовым ведомствам.
Согласно предложению Минцифры, во время ЧС пользоваться мобильной связью смогут только сотрудники Минобороны, МЧС, МВД, ФСО, ФСБ, Росгвардии, Минюста и спецслужб. Нововведение может вступить в силу уже 1 марта 2022 года.
Данное требование будет касаться всех операторов сотовой связи. В министерстве считают, что это позволит предотвратить перегрузки в сетях связи во время происшествий.
Представители оппозиционных сил считают, что власти будут использовать право на отключение от сети обычных абонентов не только во время ЧС, но и во время протестных митингов. Тем более, что в ходе прошлых крупных протестных акций уже наблюдались проблемы с мобильным интернетом.