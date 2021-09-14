14 сентября 2021, 21:26
Компания Apple представила новые смартфоны 13-го поколения
iPhone 13 получил обновленный дизайн и обновленный блок камер. Так, вырез под фронтальную камеру и сенсоры FaceID стал меньше, а динамик вынесен под стык стекла и алюминиевой рамки
Американская компания Apple представила новые смартфоны 13-й серии. В линейку вошли iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
iPhone 13 получил обновленный дизайн и обновленный блок камер. Так, вырез под фронтальную камеру и сенсоры FaceID стал меньше, а динамик вынесен под стык стекла и алюминиевой рамки.
Новые смартфоны работают на шестиядерном процессоре Apple A15 Bionic и поддерживают сеть 5G. Кроме того, дисплеи новых «айфонов» будут на 28% ярче предшественников.
iPhone 13 будет выпускаться в пяти цветах - синем, розовом, красном, белом и черном. IPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max - в четырех цветах - графитовом, золотом, серебристом и небесно-голубом. В продажу смартфоны поступят 24 сентября.