ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 7,5 тысяч евро женщине, пострадавшей от киберхарассмента
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил гражданке России Валерии Володиной компенсацию в размере 7,5 тысяч евро. Компенсацию ей должны выплатить российские власти, которые не защитили истицу от киберхарассмента
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил гражданке России Валерии Володиной компенсацию в размере 7,5 тысяч евро. Компенсацию ей должны выплатить российские власти, которые не защитили истицу от киберхарассмента со стороны ее бывшего молодого человека.
Валерию Володину преследовал ее бывший парень. В 2016 году Рашад Салаев взломал ее аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и выложил туда ее личные данные, скан паспорта и фотографии интимного характера. Более того, мужчина добавил Володиной в друзья одноклассников ее 12-летнего сына и классного руководителя.
Женщина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела против ее бывшего бойфренда ей отказали за отсутствием состава преступления.
Рашад Салаев в свою очередь создал в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram поддельные профили Валерии Володиной, в которых опубликовал ее интимные фотографии и личные данными.
В 2018 году Следственный комитет возбудил по заявлению Володиной уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», но через два года производство по нему было прекращено за истечением срока давности.