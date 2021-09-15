Минюст включил журналиста «Открытых медиа» в реестр «инагентов» из-за статьи о генпрокуроре
Министерство юстиции РФ включило журналиста «Открытых медиа» (издание заблокировано в России) Илью Рождественского в реестр «иностранных агентов»
Министерство юстиции РФ включило журналиста «Открытых медиа» (издание заблокировано в России) Илью Рождественского в реестр «иностранных агентов». Это произошло после выхода его статьи о генеральном прокуроре Игоря Краснова, протестных акциях, а также о деле журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в Telegram, что список статей Ильи Рождественского указан в возражении Минюста на иск о признании незаконным включения журналиста в реестр СМИ-«иностранных агентов». Также из этого возражения следует, что решение о включении журналиста «ОМ» в список инагентов согласовывал МИД России.
При этом доказательств получения Рождественским денег из зарубежных источников Минюст не предоставил. «Министерство утверждает, что бумаги из Росфинмониторинга у них есть, но в суд их не предоставили», ― отметил Павел Чиков.