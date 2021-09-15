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15 сентября 2021, 00:35

В программе «Бесогон.ТВ» в нарушение закона показали агитационный ролик «Единой России»

В своей программе Никита Михалков решил проанализировать, как ведется межпартийная борьба за места в Госдуме, как соотносятся интересы политических партий, как партии «соотносят себя с народом»

В программе «Бесогон.ТВ» в нарушение закона показали агитационный ролик «Единой России»
Фото: mrlycien.livejournal.com

Эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» (включено в реестр иностранных агентов) заявили о нарушении избирательного законодательства в связи с показом в программе режиссера Никиты Михалкова «Бесогон.ТВ» (выходит на телеканале «Россия 24») неофициального предвыборного ролика «Единой России».

В своей программе Никита Михалков решил проанализировать, как ведется межпартийная борьба за места в Госдуме, как соотносятся интересы политических партий, как партии «соотносят себя с народом».

Известный режиссер в ходе «анализа» раскритиковал все думские партии, а КПРФ и вовсе обвинил в лицемерии. Михалков отметил, кто коммунисты обещают бороться с олигархией, но в самой партии состоят «около сотни миллионеров». В конце программы режиссер показал зрителям ролик, который фактически содержит агитацию за «Единую Россию». Героями ролика стали лидеры федерального списка партии власти министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также главврач ковидной больницы Денис Проценко.

В «Голосе» заявили, что данный ролик является предвыборной агитацией, которая по закону должна оплачиваться со специального избирательного счета за исключением тех случаев, когда гражданин агитирует в личном качестве, без привлечения финансовых средств или третьих лиц. В данном случае агитационный ролик в пользу «Единой России» должен был быть оплачен.

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