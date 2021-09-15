В горах Карачаево-Черкесии в результате схода ледника погибли две туристки
Обрушение масс снега и льда произошло на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Под лавину попала туристическая группа из шести альпинистов
В горах Карачаево-Черкесии при сходе ледника в ущелье Алибек погибли два туриста.
Замглавы управления по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Федор Хмыров в беседе с ТАСС предположил, что 27-летняя туристка скончалась в результате внутреннего кровотечения после падения.
По словам Хмырова, сначала спасателям сообщили об одной погибшей туристке. Сотрудники МЧС прибыли на место и обнаружили еще одну туристку, которая получила серьезные травмы при падении. Спасатели пытались оказать помощь пострадавшей, однако она скончалась.
Обрушение масс снега и льда произошло на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Под лавину попала туристическая группа из шести альпинистов.