Григорий Явлинский перед выборами президента получил 30 млн рублей от связанного с властями агентства
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в 2018 году во время президентских выборов получил 30 млн рублей от адвокатского бюро «Инфралекс», связанного с властями
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в 2018 году во время президентских выборов получил 30 млн рублей от адвокатского бюро «Инфралекс», связанного с властями. Об этом сообщает издание The Insider (включено в реестр иностранных агентов).
По данным издания, бюро «Инфралекс» «тесно связано» с российскими властями. Клиентами адвокатского агентства являются Минтранс, Минпросвещения, «Российские железные дороги» и Сбербанк. Один из учредителей «Инфралекса» Алексей Попов является бизнес-партнером супруги главы Сбербанка Германа Грефа Яны.
В расследовании The Insider сообщается, что Григорий Явлинский перед выборами в Госдуму в 2016 году подал декларацию, в которой был указан доход в 12 млн рублей. Однако уже перед выборами президента России в 2018 году политик задекларировал 60 млн рублей.
В бюро «Инфралекс» сообщили, что в начале 2017 года заключили с Григорием Явлинским «гражданско-правовой договор на оказание консультационных услуг», в рамках которого политик получает «ежемесячное вознаграждение». Пресс-секретарь г-на Явлинского Игорь Яковлев сообщил, что в рамках этого договора политик предоставляет юристам из бюро «консультационные услуги».