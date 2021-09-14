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Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
14 сентября 2021, 17:14

Около 20 российских туристов не могут вернуться домой из-за долгов, накопленных за 1,5 года пандемии

Около 20 российских граждан не могут вернуться домой из Непала из-за долгов, которые у них накопились за время действия антикоронавирусных ограничений и приостановки международного авиасообщения

Около 20 российских туристов не могут вернуться домой из-за долгов, накопленных за 1,5 года пандемии
Фото: aljazeera.com

Около 20 российских граждан не могут вернуться домой из Непала из-за долгов, которые у них накопились за время действия антикоронавирусных ограничений и приостановки международного авиасообщения.

Одна из россиянок по имени Анна рассказала порталу TourDom.ru, что приехала в Непал перед самым началом пандемии COVID-19. В конце марта 2020 года страна полностью остановила международное авиасообщение и ввела общенациональный локдаун. Вывозной рейс в Россию был организован только один, но все успели на нем вернуться домой.

В сентябре 2020 года аэропорт Катманду вновь открылся, однако рейсов было мало, а цены на билеты были очень высокими. При этом с 17 августа 2020 года власти Непала перестали бесплатно продлевать визы, установив за них плату по 3 доллара в день. За неоплату визы был введен штраф в размере 5 долларов в сутки. В итоге за месяц долг составлял 240 долларов.

У туристов за год пандемии накопились долги по 3 тысячи долларов и больше. Без погашения долга на рейс в Россию их не посадят.

«Мы фактически оказались в заложниках в маленькой горной стране», — констатировала россиянка.

В посольстве России в Непале заверили, что держат ситуацию на контроле. Дипломаты попросили власти страны рассматривать ситуацию с россиянами как гуманитарную и позволить им покинуть страну без уплаты штрафных санкций, но пока местные чиновники отвечают на это отказом.

МИД и МВД Непала решили не создавать прецедент и не стали делать исключение для россиян, поскольку в аналогичной ситуации оказались и граждане других стран.

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