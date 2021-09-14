«Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google
Государственная компания «Ростелеком» предложила запретить использование публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет»
Государственная компания «Ростелеком» предложила запретить использование публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет».
По данным РБК, соответствующий запрос госкомпании был адресован макрорегиональным филиалам компании. В своем запросе «Ростелеком» предлагает запретить
«Ростелеком» предложил запретить публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокол DoH. Отметим, что с помощью публичных DNS-серверов Google и Cloudflare пользователи могут в том числе может попасть на запрещенные в России сайты.
«Ростелеком» вместо указанных серверов и DoH «Ростелеком» предложил использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.
В госкомпании заверили, что речь идет о технологических работах, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сетей связи. Однако независимые эксперты считают, что инициатива «Ростелекома» может спровоцировать «непредсказуемые последствия». Дело в том, что во многих сервисах и приложениях прописаны эти публичные DNS-серверы, блокировка которых приведет к остановке или нарушению их работы.