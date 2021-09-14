В петербургских ковидных больницах организуют участки для голосования
В Санкт-Петербурге в больницах для коронавирусных больных откроют временные избирательные участки в связи с проведением в эти выходные выборов в Госдуму и Законодательное Собрание
В Санкт-Петербурге в больницах для коронавирусных больных откроют временные избирательные участки в связи с проведением в эти выходные выборов в Госдуму и Законодательное Собрание.
Пресс-секретарь петербургского горизбиркома Александр Попков сообщил порталу Znak.com, что «голосование пройдет в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора». Членами комиссии выступят врачи, которые имеют доступ в «красную зону», а голосовать будут пациенты с COVID-19.
В горизбиркоме также опровергли заявления о том, что на участках для голосования в «красных зонах» не будет наблюдения. Попков заявил, что сотрудники больниц или пациенты могут стать наблюдателями.
При этом видеонаблюдение на участках в «красных зонах» организовывать не будут. С избиркоме сослались на необходимость соблюдать «врачебную тайну».