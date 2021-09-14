14 сентября 2021, 15:39
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 тысяч евро детям Эдуарда Лимонова из-за ликвидации его партии
Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал российские власти выплатить компенсацию за ликвидацию Национал-большевистской партии (запрещена в России с 2007 года) Эдуарда Лимонова
Фото: ridus.ru
Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал российские власти выплатить компенсацию за ликвидацию Национал-большевистской партии (запрещена в России с 2007 года) Эдуарда Лимонова.
Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что российский суд вынес в отношении партии Эдуарда Лимонова решение, нарушающее статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право граждан на свободу мирных собраний).
По решению страсбургского суда, Россия должна компенсировать ликвидацию НБП и выплатить заявителям 10 тысяч евро.
Заявителями по иску выступили дети Эдуарда Лимонова, который скончался в 2020 году в возрасте 77 лет.