Финляндия начнет выдачу виз россиянам, но без гарантии въезда в страну
Финляндия сообщила о начале оформления шенгенских виз российским гражданам. При этом в посольстве отметили, что наличие визы не гарантирует россиянам разрешение на въезд в страну
Финляндия сообщила о начале оформления шенгенских виз российским гражданам. При этом в посольстве отметили, что наличие визы не гарантирует россиянам разрешение на въезд в страну.
С 1 октября финское посольство начнет принимать заявления на визы от отдельных категорий россиян. Документы будут приниматься у тех, кому предстоит деловая поездка, а также тех, у кого двухлетняя мультивиза истекла во время пандемии коронавируса и действия антиковидных ограничений.
Подать документы можно будет только по предварительной записи.
В МИД Финляндии также отметили, что получение визы не будет гарантировать разрешение на въезд в страну. В настоящее время въезд в Финляндию разрешен гражданам, которые получили «полную серию вакцин против COVID-19», въезжающие из других стран Шенгена. Также в страну могут въехать лица с ВНЖ, военнослужащие, дипломаты, сотрудники международных организаций, переговорщики от государств и беженцы.