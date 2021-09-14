14 сентября 2021, 14:51
Российский суд оштрафовал Telegram на 9 млн рублей за отказ удалить противоправный контент
В отношении Telegram составлены два протокола по административной статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации». Общая сумма штрафов составляет 9 млн рублей
Фото: infuture.ru
Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 9 миллионов рублей из-за отказа удалить запрещенную на территории России информацию.
В отношении Telegram составлены два протокола по административной статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации». Общая сумма штрафов составляет 9 млн рублей.
Напомним, что ранее из-за отказа удалить противоправный контент по требованию Роскомнадзора соцсеть Facebook была оштрафована на 21 млн рублей, а Twitter - на 45 млн рублей.