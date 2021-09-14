14 сентября 2021, 13:54
Депутаты от «Единой России» за три дня до выборов внесли законопроект об отмене техосмотра
Депутаты от «Единой России» за три дня до выборов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей
Фото: djeeprus.ru
Депутаты от «Единой России» за три дня до выборов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей.
Согласно проекту закона, техосмотр будет необходим только при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции автомобиля или при замене основных агрегатов.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ранее с таким предложением к ним неоднократно обращались избиратели.
Днем ранее об отмене техосмотра для личных автомобилей объявил глава правительства Михаил Мишустин.