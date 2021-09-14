14 сентября 2021, 13:50
Владимир Путин ушел на самоизоляцию в связи с заражением COVID-19 людей из его окружения
Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию в связи с тем, что люди из его окружения заразились коронавирусом.
Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию в связи с тем, что люди из его окружения заразились коронавирусом.
В связи с карантином Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе в онлайн-формате, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что глава государства сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Однако Владимир Путин все же решил уйти на самоизоляцию, так как он является «контактным» и не может подвергать риску здоровье других людей.