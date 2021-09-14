Журналисты нашли у сотрудницы МИДа и близкой подруги Лаврова недвижимость на миллиард рублей
Издание «Важные истории» опубликовало расследование о сотруднице Министерства иностранных дел РФ Светлане Поляковой, которую могут связывать близкие отношения с Сергеем Лавровым
Издание «Важные истории» (включено в реестр иностранных агентов) опубликовало расследование о сотруднице Министерства иностранных дел РФ Светлане Поляковой, которую могут связывать близкие отношения с главой этого ведомства Сергеем Лавровым.
В статье говорится, что Светлану Полякову и женатого Сергея Лаврова связывают давние отношения. Именно по этой причине г-жа Полякова имеет большое влияние в МИДе. Например, на несколько ключевых должностей в министерстве были назначены ее друзья и бизнес-партнеры.
До 2012 года сотрудница МИДа была совладелицей ресторана «Консул», который располагается в здании Дипломатической академии МИД России на улице Остоженка. Этот ресторан, по данным «Важных историй», получал госконтракты от академии на организацию питания для студентов, преподавателей и иностранных дипломатов, приезжавших на обучение.
Кроме того, Светлана Полякова оказалась владелицей имущества общей стоимостью около миллиарда рублей. Так, ей принадлежит квартира площадью почти 260 кв. метров в элитном ЖК «Пречистенка 13», в котором всего 15 квартир. Стоимость такой квартиры может составлять около 700 млн рублей. Соседями Поляковой по этому дому является мать председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой и миллиардер Леонид Михельсон.
Есть у Светланы Поляковой и апартаменты в элитном жилом комплексе в Сочи «Актер-гэлакси» стоимостью 50 млн рублей, а также дом в подмосковной деревне Палицы за 57 млн рублей.
В автопарке сотрудницы МИДа есть «Порше», «Бентли» и два дорогих «Мерседеса».
Журналисты выяснили, что дочь Светланы Поляковой Полина училась в Imperial College Business School в Лондоне, а сейчас она владеет несколькими фирмами в Великобритании.
Фирма PPK Investments Ltd Полины Поляковой в доме на одной из самых дорогих улиц Лондона - Hollandgreen Place. В том же доме она в 2016 году арендовала квартиру сроком на 999 лет. За эту квартиру Полина, которой на тот момент был всего 21 год, заплатила 4,4 млн фунтов стерлингов (440 млн рублей по курсу 2016 года).