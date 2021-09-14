14 сентября 2021, 12:48
Губернатор Подмосковья распорядился закрыть общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал подчиненным распоряжение закрыть общежитие для мигрантов, которое находится в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом
Фото: Яндекс.Дзен
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал подчиненным распоряжение закрыть общежитие для мигрантов, которое находится в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом.
Поводом для закрытия этого общежития стало убийство 65-летней местной жительницы. Подозреваемыми по делу проходят двое граждан Таджикистана, которые работали на стройке.
Андрей Воробьев заявил, что жители Бужаниново настроены против этого общежития и мигрантов, поэтому было принято решение его закрыть.
В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что двум задержанным гражданам Таджикистана предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Тело женщины было найдено 13 сентября в лесу около садового товарищества «Магистраль 2».