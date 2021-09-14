14 сентября 2021, 11:58
Сбежавший из ИВС Александр Мавриди при себе имел крупную сумму денег
Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Моругова Александр Мавриди, который 6 августа сбежал из Истринского ИВС, имел при себе крупную сумму денег
Фото: 1wmb.ru
Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Моругова Александр Мавриди, который 6 августа сбежал из Истринского ИВС, имел при себе крупную сумму денег.
При задержании в его рюкзаке оперативники обнаружили 3 000 тысячи долларов, 1 350 евро и 70 тысяч рублей.
В ходе допроса Мавриди рассказал следователям подробности организации и осуществления побега из ИВС, а также сообщил, что больше месяца он скрывался в заброшенных зданиях на территории Москвы и Московской области.
Напомним, что Александр Мавриди был задержан 13 августа в Москве с помощью системы распознавания лиц. Камеры опознали его возле продуктового магазина. Остальные участники побега из изолятора временного содержания были задержаны еще в августе.